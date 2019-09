Oud-president Indonesië Habibie overleden

Schotse rechters: wekenlange schorsing Brits parlement onwettig

13:10 Rechters in Schotland hebben besloten dat de wekenlange schorsing van het Britse parlement onwettig is. Volgens de drie rechters zijn zij bevoegd om te oordelen over de beslissing van Boris Johnson. De zaak was aangespannen door 75 Britse kamerleden.