'Oud-president Morsi van Egypte overleden in rechtszaal’

Vrijgela­ten activist wil snel deelnemen aan nieuwe protesten in Hongkong

9:22 Een leider van de Occupy Central-demonstratie in Hongkong in 2014 is maandag vrijgelaten. Joshua Wong had drie maanden gevangenisstraf gekregen, maar is na twee maanden weer op vrije voeten. Of dit iets te maken heeft met de huidige protesten en onrust, is niet bekend.