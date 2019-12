Oud-president Pakistan ter dood veroordeeld voor hoogverraad

Thaise seriemoor­de­naar ‘Jack the Ripper’ slaat weer toe na vrijlating

8:18 De politie in Thailand heeft de jacht geopend op een reeds veroordeelde seriemoordenaar nadat hij in mei was vrijgelaten vanwege goed gedrag. Van de man, die de Thaise ‘Jack the Ripper’ wordt genoemd en weer aan het moorden lijkt te zijn geslagen, is een foto verspreid.