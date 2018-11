Oud-rechercheur: Maddie leeft nog, maar heeft geen idee wie ze is

Het jarenlange seksuele misbruik door de pedobende zou ervoor hebben gezorgd dat het meisje haar identiteit volledig kwijt is. Onlangs gaf de politie aan zich te focussen op twee sterke scenario’s en ‘goede hoop’ te hebben op een doorbraak. Desondanks worden Edgars vermoedens over de ontvoering door een seksbende niet zomaar naar de prullenbak verwezen.



De voormalig speurder denkt zelfs dat zijn theorie een van de verhaallijnen is die nu wordt onderzocht. Hij vertelt The Sun dat de politie laatstelijk is getipt door een bekende van Maddies kidnappers. Edgar: ,,We gaan het twaalfde jaar, maar ik denk dat ze nog steeds in leven is. Iemand die weet wat er gebeurd is, beschermt de daders. Het wordt tijd dat die persoon naar buiten treedt.”



,,Madeleine kan werkelijk overal ter wereld zijn, maar mijn gevoel zegt dat ze nog in Portugal is. De kans dat ze het land uitgesmokkeld is, zonder betrapt te worden, is uiterst klein”, vervolgt Edgar. ,,Zolang er geen lichaam wordt gevonden, is er hoop. Iedereen hoopt op een goede afloop. Kate en Garry McCann geven het nooit op en krijgen hopelijk snel een antwoord.”