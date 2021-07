Oud-secretaresse (96) van Duitse kampcommandant voor de rechter

Een voormalig secretaresse van concentratiekamp Stutthof moet zich voor de rechter verantwoorden voor medeplichtigheid aan de moord op ruim elfduizend mensen. In haar functie als stenotypiste en persoonlijk secretaresse van kampcommandant Paul-Werner Hoppe zou ze van de moorden in het kamp op de hoogte zijn geweest.

De inmiddels 96-jarige Irmgard F. werkte tussen juni 1943 en april 1945 in het kamp in de buurt van de huidige Poolse kuststad Gdansk. Het Openbaar Ministerie in Itzehoe, zo'n 60 kilometer ten noordwesten van Hamburg, beschuldigt haar van medeplichtigheid aan moord en pogingen daartoe in meer dan 11.000 gevallen. Ze heeft volgens de aanklagers geholpen met het systematisch vermoorden van Joden, Polen en gevangen Sovjetsoldaten. Tussen 1939 en 1945 zaten ruim honderdduizend gevangenen onder erbarmelijke omstandigheden vast in Stutthof. Gedurende de zes jaar stierven 65.000 mensen door verhongering, ziekte of in gaskamers in het concentratiekamp.

De hoogbejaarde vrouw, die nu in een verzorgingshuis in Quikborn woont, was destijds 18 of 19 jaar oud. In ieder geval jonger dan 21. Daardoor kan ze volgens het Duitse recht niet als volwassene berecht worden. De rechtszaak, die op 30 september begint, dient dan ook voor de jeugdkamer. Dat maakte de rechtbank in Itzehoe vrijdagmiddag bekend.

Een medisch deskundige die op verzoek van de rechtbank onderzocht of de vrouw in staat is om terecht te staan, kwam in juni tot de conclusie dat ze geestelijk en lichamelijk bekwaam is.

Kampbewaker

Een voormalige SS-bewaker van hetzelfde concentratiekamp werd in juli vorig jaar in Hamburg veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar wegens medeplichtigheid aan moord op minstens 5230 gevangenen in Stutthof. De voorwaardelijke gevangenisstraf, die inhoudt dat hij niet achter de tralies verdwijnt, had de negentiger te danken aan de jonge leeftijd (17) waarop hij in 1944 begon als kampbewaker en zijn hoge leeftijd nu. De 93-jarige Bruno Dey tekende hoger beroep aan tegen de uitspraak omdat hij nog steeds vindt dat hij niet medeplichtig is aan de moorden.

De hoge leeftijd van de verdachten speelt het Openbaar Ministerie soms parten bij de vervolging in dit soort zaken. Zo weigerde de rechtbank in Wuppertal in maart een proces te starten tegen een andere vermeende oud-kampbewaker van Stutthoff. De 96-jarige man was volgens een medisch rapport blijvend onbekwaam om terecht te staan. Hij werd beschuldigd van medeplichtigheid aan moord in honderden gevallen.