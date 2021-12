Oud-stafchef Trump had presentatie met plannen voor staatsgreep

In het bestand van Mark Meadows stonden ideeën om Trump langer aan de macht te houden. Zo wordt in het document onder meer beschreven dat Trump een nationale noodtoestand kon uitroepen om op die manier aan de macht te blijven.

Dat zou moeten gebeuren nadat zou worden beweerd dat China toegang had tot de elektronische stemsystemen. De elektronische stemmen zouden dan allemaal ongeldig verklaard moeten worden en het parlement zou naar een oplossing moeten zoeken.

Mike Pence

Het document bevat ook drie opties die oud-vicepresident Mike Pence had kunnen gebruiken om te voorkomen dat Joe Biden op 6 januari in het parlement zou worden uitgeroepen tot nieuwe president: meer Trump-aanhangers aanstellen als kiesman, kiesmannen van staten waar ‘fraude’ plaatsgevonden zou hebben weigeren, of vertragen van de op 6 januari geplande vaststelling van de verkiezingswinst van Biden.

Tekst gaat verder onder tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Trump en naaste bondgenoten zoals Meadows, Rudy Giuliani en Steve Bannon zouden tot 6 januari hard hebben gewerkt aan een oplossing om Trump in het Witte Huis te houden. Op 6 januari bestormden Trump-aanhangers uiteindelijk het Capitool in een poging te voorkomen dat de verkiezingsuitslag officieel goedgekeurd zou worden. Dat lukte niet.

Meadows zegde eind november toe mee te werken met de parlementaire commissie naar de bestorming van het Capitool, maar hij trok die medewerking woensdag weer in. Hij wordt nu waarschijnlijk vervolgd vanwege zijn weigering.

Kanye West

Het is niet de enige onthulling over de verkiezingen in de VS. Deze week werd ook bekend dat Trevian Kutti, publicist voor de hiphopartiest Kany West, een medewerker bij de verkiezingen in Georgia onder druk zette. De medewerker, Ruby Freeman (62), zou een ‘los eindje’ zijn dat ‘opgeruimd’ moest worden.

West had zich aanvankelijk zelf kandidaat gesteld, maar schaarde zich later achter Trump. De campagne van Trump beschuldigde Freeman en haar dochter, Wandrea Moss, al langer onterecht van fraude. Freeman kreeg honderden bedreigingen naar aanleiding van de beschuldigingen, gericht aan haar en haar familie.

Tekst gaat verder onder tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kutti bezocht Freeman op 4 januari. Ze stelde dat Freeman ‘in gevaar was’ en ‘48 uur’ had voordat ‘onbekenden’ bij haar huis zouden arriveren, aldus het politierapport. Op aanraden van de politie ontmoetten de vrouwen elkaar op een politiebureau. Van het gesprek zijn beelden die opgenomen zijn via de bodycam van een agent.

‘Los eindje’

Daarin valt te horen dat Kutti zegt: ,,Ik kan je niet vertellen wat er precies plaats gaat vinden. Ik weet alleen dat het je vrijheid zal verstoren. En de vrijheid van je familie. Je bent een los eindje dat de partij moet opruimen.” Ze zei ook dat ‘overheidsmensen’ betrokken waren, zonder details te verschaffen. Kutti en een man aan de telefoon zouden haar vervolgens hebben geprobeerd over te halen om te zeggen dat ze betrokken was bij verkiezingsfraude.

In ruil zou Kutti juridische bijstand bieden. ,,Als je niet alles vertelt, ga je naar de gevangenis", zou Kutti volgens Freeman hebben gezegd. Later ontdekte Freeman dat Kutti een Trump-aanhanger was. Of Kutti nog steeds voor West werkt, is onduidelijk.

Een dag later, op 5 januari, belde een agent van de FBI en riep haar op haar huis te verlaten, omdat het niet veilig zou zijn, vertelde Freeman. Op 6 januari verscheen er inderdaad een boze menigte van Trump-aanhangers bij haar woning, die zij omsingelden. Freeman had enkele uren daarvoor haar huis verlaten.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: