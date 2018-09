Oud-Tilburger Gerard is in North Carolina: 'Oog van de storm boven mijn huis'

TILBURG - Zeker 88.000 huishoudens in de Amerikaanse staat North Carolina zitten zonder stroom vanwege orkaan Florence. De orkaan is nog niet aan land gekomen, dat gebeurt waarschijnlijk later vandaag bij Wilmington in North Carolina. Er gaat een meter regen vallen.

,,Hij lijkt wel stil te staan,'' zegt oud-Tilburger Gerard ter Wee. Hij houdt de webcams rond zijn huis aan de kust nauwlettend in de gaten. ,,De bomen en palmen gingen al tekeer voordat het donker werd. Het oog van de storm zal als de voorspellingen uitkomen dit weekeinde boven mijn huis komen. En omdat Florence zo langzaam verplaatst blijft het waarschijnlijk tot en met zondag regen.''

De nacht is ingevallen en de 10 miljoen mensen die te maken krijgen met Florence zetten zich schrap voor de zondvloed die gaat volgen.

Grote delen van North- en South Carolina voelen Florence al. De kracht van de orkaan is verder afgezwakt tot categorie 1, maar dat maakt voor de hoeveelheid regen niet uit. In de kustgebieden zijn al veel straten overstroomd door hevige regenval en doordat het stijgende water in de zee ervoor zorgt dat rivieren overstromen.

Het water gaat alleen nog maar verder stijgen, als de orkaan dichterbij komt. Florence begon als een orkaan van de vierde categorie, maar is ondanks het afzwakken nog steeds extreem gevaarlijk met windsnelheden tot 140 km/uur.

In North Carolina valt vandaag en morgen ongeveer evenveel regen als normaal in acht maanden, ongeveer een meter. Verwacht wordt dat de orkaan langzaam over North- en South Carolina trekt en pas zondag de staten verlaat. Op dat moment is de windkracht al flink afgenomen. In het weekend blijft het wel veel regenen in de getroffen staten.