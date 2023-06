Oud-topman Italiaanse fabriek Eternit krijgt 12 jaar cel wegens asbest in bouwmaterialen

De zakenman had in 2012 tijdens een eerder proces al dertien jaar cel gekregen, maar het Hof van Cassatie vernietigde die uitspraak twee jaar later. In februari heeft Schmidheiny in een andere beroepszaak al een celstraf van een jaar en acht maanden gekregen voor de dood van een arbeider in de fabriek van Cavagnolo, nabij Turijn. In 2019 werd hij in Turijn veroordeeld tot vier jaar cel, maar ging hij in beroep. In april 2022 veroordeelde een rechtbank in Napels hem tot drie jaar en zes maanden cel, ook voor onvrijwillige doodslag.