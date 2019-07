Oud-zakenpartner Michael Flynn schuldig in lobbyzaak

Kian is een medeoprichter van het bedrijf van Flynn, de Flynn Intel Group. Dat zou tijdens de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezing in 2016 via een tussenpersoon zijn ingehuurd om te lobbyen voor de regering van president Erdogan. Flynn was toen een belangrijke adviseur van Donald Trump.

Aanklagers verweten Kian dat hij Turkije als ongeregistreerde lobbyist heeft vertegenwoordigd. Ankara wil onder meer dat de VS de geestelijke Fethullah Gülen uitleveren. Hij leeft in ballingschap in de Verenigde Staten en wordt in Turkije gezien als staatsvijand nummer één. De Turkse regering houdt Gülen verantwoordelijk voor een mislukte staatsgreep.