Ouders Nora eisen extra onderzoek: ‘Misschien heeft kidnapper haar naakt in jungle gedumpt’

VIDEODe ouders van de Britse tiener Nora Quorin (15), die gisteren na een vermissing van tien dagen levenloos werd aangetroffen in een vrijwel ontoegankelijk moerasgebied in de buurt van een resort in Maleisië, eisen een vervolgonderzoek door de politie. Ze vinden het vreemd dat de locatie waar Nora's lichaam gevonden werd, eerder zonder resultaat uitgebreid is doorzocht. ,,Kan het zijn dat een mogelijke kidnapper haar lichaam later in de jungle heeft gedumpt’’, vragen de nabestaanden zich wanhopig af.

De familie Quorin vindt het uiterst vreemd dat Nora's ontzielde lichaam naakt werd gevonden, terwijl ze de laatste keer dat ze werd gezien in het Dusun Resort (zo’n 50 kilometer ten zuidoosten van Kuala Lumpur, red.) nog een onderbroek droeg. Volgens een woordvoerder van het gezin zitten Nora's ontroostbare vader Sebastien en moeder Meabh met tal van onbeantwoorde vragen. In hun ogen zou de tiener, die door een aangeboren hersenaandoening een leer- en ontwikkelingsachterstand heeft, nooit alleen en zonder toestemming op pad gaan. ,,Waarom vond de politie haar lichaam aanvankelijk niet? En zou dit kunnen komen doordat haar lichaam op een later tijdstip door een ontvoerder naar het moeras is gebracht? We willen antwoorden en hoe dan ook extra onderzoek.’’

Volledig scherm © EPA

Inmiddels is duidelijk geworden dat, na een dringende oproep van justitie in Frankrijk, het al gesloten onderzoek rond de raadselachtige vermissing is heropend. Gekeken wordt of de Brits-Franse tiener mogelijk is ontvoerd en onvrijwillig opgesloten heeft gezeten. Na de vondst van het lichaam hadden de ouders gisteren de vreselijke taak om Nora's lichaam te identificeren. Korte tijd later verklaarden ze dat het daadwerkelijk om hun dochter gaat. ,,Haar dood is ondraaglijk. We zullen altijd van haar blijven houden. Onze harten zijn gebroken’’, aldus de ouders die met Nora en haar broertje en zusje op vakantie waren in Maleisië. Een dag na aankomst in het resort bleek de tiener spoorloos verdwenen.

Volledig scherm Nora Quoirin. © AFP

Autopsie

Sylvain Quorin, de opa van Nora, vertelde gisteren op de Franse televisie dat zijn zoon diens dochter had geïdentificeerd. ,,Hij is volledig ingestort door het verlies van zijn parel. Sebastien zag gelijk dat het zijn dochter is. Het is verschrikkelijk, een regelrechte catastrofe. Dit wens je niemand toe.’’ Volgens de grootvader hebben Nora's ouders, vier dagen voordat de tiener werd gevonden, aangedrongen op onderzoek naar een eventuele ontvoering. In dat kader zijn twee Franse rechercheurs inmiddels naar Maleisië vertrokken. Momenteel wordt het stoffelijk overschot van Nora in het ziekenhuis onderzocht. De autopsie moet uitwijzen of ze verwondingen heeft die zouden kunnen duiden op bijvoorbeeld mishandeling of een seksueel getint misdrijf. Wanneer de resultaten van de lijkschouwing zijn afgerond en bekend worden gemaakt, is nog onduidelijk.

De zorgen om het kind waren direct groot na de vermissing omdat het meisje werd geboren met Holoprosencephaly, waardoor ze een kleiner brein heeft en daardoor een mentale achterstand. Ook heeft ze moeite met praten. De hulpdiensten in Maleisië hebben direct na haar vermissing een grootschalige zoektocht op touw gezet in het heuvelachtige gebied. Bijna 350 mensen zijn tot nu toe betrokken geweest bij de zoekactie, aldus de uitvoerende politiechef. Ook Britse, Ierse en Franse hulpdiensten zochten mee met helikopters, drones en speurhonden. De honden zouden voetsporen van Nora hebben gevonden, meldde de Maleisische politie in eerste instantie. Later werd dat weer ontkend.

Volledig scherm Nora Quoirin. © AP

Volledig scherm © AFP