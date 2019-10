‘Ouders sturen huurmoordenaar af op eigen adoptiezoontje (11) voor verzekeringsgeld’

Een in Londen woonachtig echtpaar wordt verdacht van betrokkenheid bij de brute moord op zijn eigen adoptiezoontje. De 30-jarige Kaval Raijada en zijn echtgenote Arti Dhir (55) zouden in India een huurmoordenaar op het kind hebben afgestuurd, zodat ze een flinke som verzekeringsgeld konden claimen. De Indiase overheid is woest en zet alles op alles om het echtpaar, dat in Engeland op vrije voeten is, uitgeleverd te krijgen.

Tot nu toe heeft Groot-Brittannië uitleveringsverzoeken afgewezen op grond van mensenrechten. Wat de precieze gronden zijn, is niet duidelijk. De Indiase regering heeft vandaag echter toestemming gekregen om in beroep te gaan tegen de beslissing. Er bestaat dus een kans dat de ouders op termijn alsnog in India berecht worden en daar een levenslange gevangenisstraf riskeren.

Beter leven in Londen

Het dramatische familieverhaal houdt zowel India als Engeland al ruim twee jaar in de greep. De man en vrouw uit de Londense wijk Hanwell reisden in 2017 af naar Keshod, een stadje vlakbij de westkust van India, met als doel een weeskind te adopteren. Het paar liet een advertentie in een lokale krant plaatsen waarin ze zeiden dat ze een kansarm kind een beter leven wilden geven in Londen. Ze kwamen al snel in aanraking met Gopal, een boerenjongen die bij zijn oudere zus en haar echtgenoot in huis woonde. Zij traden op als voogd.

Het stel had een goed gesprek met het Britse echtpaar en stemde in met adoptie, in de overtuiging dat het kind een beter leven kon krijgen in Engeland met uitzicht op betere leermogelijkheden en een goede baan. Uiteindelijk werden de papieren geregeld en kon de adoptie beginnen, maar volgens autoriteiten hadden Raijada en Dhir, die zelf geen kinderen hadden, hele andere intenties met de jongen.

Verzekering

Uit onderzoek bleek eerder dat de ouders vlak na de adoptie een verzekering hadden afgesloten die hen in geval van Gopals overlijden 150.000 pond (circa 173.000 euro) zou opleveren. Ze betaalden hiervoor een premie van vijftienduizend pond, volgens India met de wetenschap dat ze hiervoor op termijn het tienvoudige zouden krijgen.

,,Na een paar dagen sloten de ouders een verzekering af op zijn naam”, vertelde hoofdinspecteur Saurab Singh van de Indiase politie tegen BBC News. ,,Het was een enorm bedrag en ze betaalden twee premies, heel goed wetende dat ze in het geval van Gopals overlijden tien keer het verzekerde bedrag konden krijgen.” Het echtpaar keerde op een gegeven moment terug naar Londen, maar namen Gopal niet mee. Die bleef in India terwijl er visumpapieren voor hem werden geregeld.

Brute moord

Voet op Britse bodem zou de jongen nooit zetten. Op 8 februari 2017, een paar dagen na het afsluiten van de verzekering, werd hij door twee motorrijders ontvoerd, neergestoken en voor dood achtergelaten. Zijn zwager werd ook aangevallen toen hij de jongen probeerde te verdedigen. Beide slachtoffers overleden later die maand aan hun verwondingen in het ziekenhuis. De politie arresteerde een verdachte die tijdens het verhoor opbiechtte dat hij een vriend van het Britse paar was en als student in Londen tijd met hen had doorgebracht.

De drie zouden volgens de Indiase politie hebben samengespannen. Na een verzoek van de plaatselijke autoriteiten werd het Britse echtpaar in de zomer van 2017 opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moorden. Ze worden verdacht van zes strafbare feiten, waaronder ontvoering en het beramen van een moordaanslag. De strafzaak tegen de twee loopt nog, maar India ziet ze liever in eigen land berecht worden en heeft daarvoor nu een verzoek uitstaan. Dat wordt naar verwachting begin volgend jaar behandeld.