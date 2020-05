Ouders vinden ontvoerde zoon (2) na 32 jaar terug: ‘Dit is het beste cadeau ooit’

Een van de bekendste vermissingszaken van China is deze week na ruim drie decennia opgelost. Een 2-jarige jongen die in 1988 uit een hotel werd weggerukt van zijn vader, is recentelijk in goede gezondheid aangetroffen. Dat maakte de politie gisteren bekend op een persconferentie, waar de nu 34-jarige Mao Yin werd herenigd met zijn ouders.

Mao Yin werd op 17 oktober 1988 op 2-jarige leeftijd ontvoerd toen zijn vader onderweg bij een hotel stopte om drinken voor hem te halen. Tijdens het water halen verloor de vader zijn zoon even uit het oog en werd de peuter bij de ingang van het hotel meegenomen door een onbekend persoon. De vader zette de achtervolging nog in, maar kon de ontvoerder niet meer achterhalen.

De familie zette in en rond de Chinese stad Xian een grote zoekactie op touw. De moeder gaf zelfs haar baan op om fulltime naar haar zoon te kunnen zoeken. Ze deelde honderdduizend folders uit in meer dan tien provincies en gemeentes, maar zonder succes. Op een gegeven moment dacht ze dat ze haar zoon had gevonden, maar het bleek een ander kind te zijn.

Betrouwbare tip

In de loop der jaren groeide de moeder van Mao Yin uit tot een bekend figuur. Ze verscheen in talloze Chinese televisieprogramma’s om aandacht te vragen voor de vermissing, waaronder The X Factor. Ze volgde naar eigen zeggen driehonderd sporen en aanwijzingen, maar die leidden allemaal tot niets. Om andere ouders te helpen zoeken naar hun vermiste kinderen, sloot ze zich in 2007 aan bij een liefdadigheidsorganisatie.

Volgens Chinese media wist ze 29 kinderen met hun ouders te herenigen maar bleef haar eigen zoon al die tijd onvindbaar. Jarenlang lag het onderzoek stil, totdat er vorige maand bij de politie een betrouwbare tip binnenkwam over een man uit de provincie Sichuan in het zuidwesten van China - ongeveer 1000 kilometer van Xian - die jaren geleden een baby had geadopteerd. Hij dacht dat het kind mogelijk Mao Yin was.

De politie spoorde de geadopteerde, nu 34-jarige man, op. Een dna-test moest uitwijzen of hij inderdaad verwant was aan de ouders. De test bleek positief. Mao Yin - die nu Gu Ningning heet - zou als baby voor zo’n 800 euro zijn verkocht aan een kinderloos stel. ,,Dit is het beste cadeau dat ik ooit gekregen heb”, zo laat zijn moeder weten. ,,Ik wil de tienduizenden mensen bedanken die ons hebben geholpen.”

Mao beraadt zich nog over wat hij met zijn nieuwe toekomst moet, maar hij is wel vastberaden om zoveel mogelijk tijd met zijn ouders door te brengen. Het is niet duidelijk of de ontvoerder en het echtpaar dat hem kocht zijn opgepakt.

Ontvoeringen in China

De ontvoering van en handel in baby’s is al tientallen jaren een groot probleem in China. Er zijn geen officiële cijfers bekend, maar op de website van het gerespecteerde vermissingsplatform Baby Come Back Home staan ​​14.893 zaken van vermiste jongens en meisjes. In 2015 werden naar schatting 20.000 kinderen per jaar ontvoerd in China, weet de BBC. In 2009 zette het Chinese ministerie een dna-database op die heeft geholpen bij het terugvinden van meer dan 6000 vermiste kinderen.

Chinese kinderen die na hun ontvoering zijn gered door de politie, kunnen sinds 2015 worden geadopteerd. Die maatregel moet voorkomen dat de jongeren na hun redding achterblijven in opvangcentra. Adoptie-ouders moeten wel beloven dat ze de jongeren teruggeven als de biologische ouders alsnog opduiken. Al kan wel een uitzondering worden gemaakt als blijkt dat ouders hun kinderen zelf hebben verkocht.