Ouders zieke Rachèle (3) doen ultieme oproep om stamceldonor te vinden: ‘Haar enige redding’

Het was een lang traject om hun dochter te kunnen krijgen, maar met Rachèle er eenmaal bij, was het gezin van Evie en Maarten volmaakt gelukkig. Tot het 3-jarige meisje ernstig ziek werd. Haar enige redding is een stamceldonor, maar wereldwijd werd er geen geschikte match gevonden. Maarten en Evie doen een ultieme oproep om nieuwe stamceldonoren te werven. „We weten dat dé persoon rondloopt.”

Als Rachèle thuiskomt uit het ziekenhuis, waar ze meerdere keren per week naar toe gaat voor bloedtransfusies, ziet moeder Evie Landuyt hoe haar dochter haar poppen verpleegt. De 3-jarige geeft haar poppen prikjes, doet alsof ze een katheter vervangt, vraagt om plakkertjes voor op hun borst.

Ziekenhuisbezoeken, bloedtransfusies en niet spelen met andere kinderen: dat is sinds het najaar van 2022 de realiteit voor Rachèle. Toen kreeg het meisje uit het West-Vlaamse Pittem blauwe plekken op haar onderbenen en paarse puntjes in haar hals en nek. „Onderzoeken wezen uit dat ze beenmergfalen had, wat betekent dat haar eigen beenmerg geen bloedcellen en bloedplaatjes meer aanmaakt”, vertelt haar moeder Evie Landuyt. „Een tekort zorgt voor inwendige bloedingen en een verslechterd afweersysteem.”

De 3-jarige Rachele lijdt aan een zeldzame beenmergziekte. Haar ouders Maarten Vervaeke en Evie Landuyt zijn nu op zoek naar een geschikte stamceldonor.

Volledig geïsoleerd

De kleine Rachèle leeft geïsoleerd van de buitenwereld om de kans op een infectie of virus te verkleinen. „De coronatijd is voor ons nog niet voorbij. Rachèle kan niet naar de crèche of met vriendjes spelen. Ze is thuis of in het ziekenhuis, waar we twee of drie dagen per week zijn omdat ze afhankelijk is van transfusies van bloedcellen en -plaatjes. Nu het vakantie is gaat haar grote broer Henri veel naar de speeltuin en dat wil zij ook zo graag. Ze is een sociaal kind, maar leeft nu in een volwassenenwereld.”

Het gezin van Rachèle.

De impact van Rachèles ziekte op het gezin is groot. Evie werkt sinds oktober niet meer omdat de zorg voor haar dochter alle tijd inneemt, broer Henri (9) moet zich flink aanpassen en héél vaak z'n handen wassen. Ook hij mag niet in contact komen met iemand met een zware verkoudheid. „Toen hij pas verkouden was logeerde hij bij familie om de besmetting niet door te geven.” Dat zulke strikte maatregelen nodig zijn, ondervond het gezin een paar weken terug. „Rachel had een kleine verkoudheid en moest meteen acht dagen opgenomen worden in het ziekenhuis. Ze heeft helemaal geen weerstand.”

Zoektocht

Sinds mei weet het gezien dat een stamceltransplantatie de enige oplossing is voor Rachèle. Een zwaar traject, weet Evie. „En daar komt de zoektocht naar een geschikte donor bij; als die er was, zaten we al in de behandeling.” Maar dat is helaas niet het geval. Rachèle blijkt een ingewikkeld stukje in haar weefsel te hebben. „Wereldwijd zijn er 41 miljoen donoren en met drie donoren uit verschillende landen heeft ze een perfecte match. Maar die kunnen niet doneren vanwege privéredenen.”

Het gezin hoopt met hun oproep meer mensen aan te moedigen zich te registreren als stamceldonor. In België kon de oproep rekenen op veel respons: „Afgelopen maand registreerden 20.000 mensen zich bij het Rode Kruis; dat zijn er doorgaans hoogstens 300 per week. Dat is zo fijn. We weten dat de match rondloopt. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe groter de kans dat er voor Rachèle, maar óók voor andere mensen, een match te maken is. We hopen er zo op; dit is haar enige redding.”

Donor worden? In Nederland kun je je aanmelden bij donorportaal Matchis. Daar zijn nu ruim 400.000 donoren geregistreerd. Afgelopen maart overleed PSV-perschef Thijs Slegers aan leukemie. Zijn overlijden trok veel aandacht vanwege zijn bekendheid en omdat hij in de laatste fase van zijn leeftijd donoren wierf voor Matchis en bloedbank Sanquin. „Zo’n 11.000 mensen meldden zich in die tijd aan bij ons”, zegt Bert Elbertse, woordvoerder van Matchis. Volledig scherm Rachèle en moeder Evie. © TLG Wachtlijst voor patiënt? Die is er niet, zegt Elbertse. „Bij orgaandonatie komen mensen op een wachtlijst, hierbij wordt er vaak acuut naar een donor gezocht terwijl de behandeling doorgaat. Dan is het hopen dat er een geschikte donor gevonden wordt. Er moeten ontzettend veel donoren geregistreerd worden om die ene te vinden.” Hoe werkt dat, donor zijn? Bij aanmelding op de website vul je een formulier in, en dan krijg je een setje met wattenstaafjes toegestuurd. Die haal je langs de binnenkant van je wang en stuur je terug, het laboratorium bekijkt de staafjes en dan sta je in de nationale- en wereldwijde stamceldonorbank. „De meeste mensen die geregistreerd staan, horen niks, het is een uitzondering als je door ons wordt gebeld. Als dat zo is krijg je een medische keuring en als alles in orde is nemen we stamcellen van je af. Dat ‘oogsten’ gebeurt in 70 procent van de gevallen door het filteren van bloed, bij 30 procent wordt het uit het beenmerg gehaald. Beide acties duren maximaal een dag. Het hele traject blijft vrijwillig.”

De oproep om Rachèle te helpen.