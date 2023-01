Oudste mens ter wereld (118) overleden: ‘Voor haar een bevrijding’

De Franse zuster André, sinds april vorig jaar de oudste mens ter wereld, is in de nacht van maandag op dinsdag in haar slaap overleden. Dat gebeurde in het bejaardentehuis waar zij verbleef, in het Zuid-Franse Toulon.

Een woordvoerder van het bejaardentehuis bevestigt dat tegenover persbureau AFP. ,,Ze stierf om 02.00 uur. Er heerst grote droefheid, maar ze wilde het. Het was haar verlangen om zich bij haar geliefde broer te voegen. Voor haar is het een bevrijding”, legt David Tavella namens de instelling Sainte-Catherine-Labouré uit.

Zuster André, als Lucile Randon geboren, kreeg de titel ‘oudste mens ter wereld’ op 25 april vorig jaar van het Guinness Book of Records. Dat gebeurde na het overlijden van de Japanse Kane Tanaka op 119-jarige leeftijd.

De laatste jaren hield ze haar vermoeidheid niet verborgen. Ze wilde zich ‘terugtrekken uit deze affaire’, maar ‘de goede God hoort me niet’, vertelde ze vorig jaar in januari tegen AFP. Ze was blind en aan een rolstoel gekluisterd en hoorde slecht. De vrouw had moeite met het verliezen van haar fysieke capaciteiten.

Een dag voor haar 117de verjaardag, in februari 2021, genoot zuster André in haar rolstoel van de zon.

Van Lucile naar zuster André

Lucile Randon werd op 11 februari 1904 in de Franse stad Alès (departement Gard) geboren. Toen ze jong was, werkte ze als leerkracht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zorgde Randon voor weeskinderen en ouderen in een ziekenhuis in Vichy. Ook na die oorlog zette de Française dat werk voort. Ze deed dat in totaal 28 jaar lang.

In 1944 besloot Randon ook om in het klooster te treden en veranderde ze haar naam naar André. De Française was dus niet alleen de oudste vrouw en mens ter wereld, maar ook de oudste non. Veel later werd ze ook nog eens de oudste persoon ter wereld die een coronabesmetting had. Ze kreeg corona in januari 2021, maar vertelde destijds aan de Britse krant The Guardian dat ze ‘niet eens merkte dat ze het had’. De zuster isoleerde zich in het rusthuis, maar herstelde al snel van het virus en zou zich alleen ‘een beetje moe’ hebben gevoeld. Pandemieën zijn André dan ook niet vreemd. Zo maakte ze in 1918 al de pandemie van de Spaanse griep mee.

Toulon

Zuster André woonde de laatste dertien jaar in een rusthuis in Toulon. In 2019 werd ze uitgeroepen tot ereburger van haar woonplaats door de Franse president Emmanuel Macron, de achttiende president van Frankrijk die de non meemaakte. Datzelfde jaar ontving ze ook een brief van Paus Franciscus.

Toen AFP haar in april vorig jaar vroeg naar haar geheim tot een lang leven, antwoordde ze dat ze elke dag een glas wijn drinkt en dat haar guilty pleasure chocolade is. Ook zei ze: ,,Ze zeggen dat werk doodt, maar bij mij was het juist het werk dat me deed leven. Ik werkte tot ik 108 was.



Het Guinness Book of Records meldt het overlijden van zuster André nog niet op zijn website. De Française Jeanne Louise Calment is de oudste mens ooit van wie de leeftijd door Guinness World Records officieel is vastgesteld. Zij overleed in 1997 op 122-jarige leeftijd.