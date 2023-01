‘Oudste mensaap ter wereld’ overleden: ‘Margrit was vriendelijk en ondeugend’

In de dierentuin van het Duitse Frankfurt is afgelopen vrijdag een Bonobo-vrouwtje overleden dat ruim zeventig jaar oud was geworden. Volgens de Frankfurter Zoo was Margrit daarmee waarschijnlijk de oudste bonobo én oudste mensaap ter wereld.

De dierentuin maakte het overlijden van Margrit dinsdag bekend. De bonobo stierf vrijdag in de middag, ‘vredig en snel in haar groep'. Dat gebeurde binnen enkele minuten en onder toeziend oog van de betrokken verzorgers. Ook vrouwtjesaap Hannah keek toe, schrijft de dierentuin op zijn website. Het dier was tot het einde van haar leven ‘in orde’, maar op woensdag merkten verzorgers die Margrit goed kenden kleine veranderingen bij haar op. De aap was minder actief en at minder dan gebruikelijk, maar leek geen pijn te hebben.

Margrit woonde meer dan zestig jaar in de dierentuin van Frankfurt. Ze was de moeder van vele apen en een belangrijk lid van de groep. Het dier leerde veel dierenverzorgers kennen. ‘Margrit was een persoonlijkheid, vriendelijk, meewerkend en ondeugend. Haar overlijden maakt ons verdrietig en laat een leegte achter, vooral voor de collega’s die haar jarenlang hebben verzorgd', meldt de dierentuin.

Begin jaren 50

Het bobobo-vrouwtje is volgens de dierentuin waarschijnlijk begin jaren 50 geboren in het regenwoud van Congo. In november 1959 kwam ze met een ander vrouwtje over uit de dierentuin van Kinshasa, de hoofdstad van de republiek. De dierentuin begon in 1962 met Margrit het eerste fokprogramma van bonobo's in de wereld. In Frankfurt kreeg de aap zeven jonkies en inmiddels heeft ze meer dan tachtig nakomelingen.

Omdat bonobo's op chimpansees lijken werden ze voorheen ook wel dwergchimpansees genoemd. Volgens de Apenheul worden bonobo's gemiddeld 40 tot 50 jaar oud. In gevangenschap kunnen ze ouder worden.

