‘Overheidsgeweld in Iran kostte al 58 kinderen het leven’

In Iran zijn sinds het begin van de protesten tegen het regime in het land zeker 58 kinderen gedood. Dat zegt een Iraanse mensenrechtenorganisatie. De demonstraties begonnen twee maanden geleden.

Het bericht van mensenrechtenorganisatie Human Rights Activists (HRA) komt aan het einde van een zeer roerige week. Bij protesten in heel Iran zouden alleen al de afgelopen dagen zeker vijf kinderen zijn gedood door veiligheidstroepen. Dat brengt het aantal omgekomen kinderen sinds het begin van de onrust op minstens 58, aldus HRA. Volgens de organisatie gaat het om 46 jongens en twaalf meisjes. In totaal zouden er al bijna vierhonderd doden zijn gevallen. Ook is al enkele keren de doodstraf uitgesproken tegen demonstranten.

De huidige golf van protesten begon half september, na de dood van Mahsa Amini (22). Deze Koerdische vrouw was opgepakt door de zedenpolitie, omdat ze zich niet had gehouden aan de strenge islamitische kledingvoorschriften. Ze zou haar hoofddoek niet correct hebben gedragen. Volgens ooggetuigen is ze zo hard door de politie geslagen dat ze is overleden.

Terroristen

Sindsdien wordt er in het hele land gedemonstreerd tegen het islamitische regime. De afgelopen week gingen er nóg meer mensen de straat op, omdat toen ook de protesten van drie jaar geleden herdacht werden. In 2019 vielen er honderden doden bij demonstraties tegen de hoge brandstofprijzen. Uit berichten op sociale media - er is geen onafhankelijke pers in Iran - viel op te maken dat er ook nu weer slachtoffers zijn gevallen. Zo zouden er woensdag in Izeh, in het zuidwesten van Iran, zeven mensen zijn doodgeschoten door veiligheidstroepen. Onder de slachtoffers zouden twee jongens zijn van 9 en 13 jaar. De autoriteiten ontkennen er iets mee te maken te hebben, en zeggen dat de mensen zijn gedood door ‘terroristen’ op een motorfiets.

De recente protesten vonden plaats in steden als Gorgan en Marshad in het noorden, Tabriz, Arak en Sanandaj in het westen en Kerman, Shiraz en Bandarabbas in het zuiden. Ook in verschillende buitenwijken van de hoofdstad Teheran gaan mensen de straat op. Er zou hier zelfs in metrostations zijn geschoten op demonstranten. Ook zijn er beelden opgedoken van agenten die in de trein met gummiknuppels inslaan op passagiers. Veel winkeliers hebben hun winkels gesloten uit angst voor schade en vernielingen.

Duivels

De overheid blijft ontkennen dat ze geweld uitoefent tegen haar eigen burgers. De hoogste religieuze leider van Iran, Ali Khamenei, heeft in een recente toespraak met geen woord gerept over de demonstraties. Hij had het alleen over de ‘martelaren’ van de veiligheidstroepen’ die ‘hun leven hebben gegeven voor de veiligheid en de rust van het volk’. Het regime legt de schuld bij zijn vijanden. Die zouden de protesten hebben georganiseerd om Iran uiteen te doen vallen.

Hossein Salami, de baas van de machtige en gevreesde Republikeinse Garde, spreekt van een ‘oorlog tegen de martelaren’ door de Verenigde Staten, Israël, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Saoedi-Arabië. ,,Alle duivels ter wereld hebben zich verzameld voor een grote samenzwering”, zo zei hij vorige week in een toespraak in de heilige stad Qom.

Vrijdag kwam zelfs het bericht naar buiten dat demonstranten het huis van ayatollah Khomeini in brand hadden gestoken. Khomeini (inmiddels overleden) leidde in 1979 de islamitische revolutie tegen de toen heersende sjah Reza Pahlavi. De autoriteiten ontkennen, maar het nieuws is bevestigd door de persbureaus Reuters en AFP.

