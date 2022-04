Overleden coronapatiënt droeg virus 16 maanden bij zich, mogelijk record

In het Verenigd Koninkrijk is een patiënt behandeld die langer dan zestien maanden besmet was met het coronavirus. Het gaat om een inmiddels overleden persoon die een ernstig verzwakt immuunsysteem had. Britse artsen vermoeden dat het om een van de langst geregistreerde covid-infecties ter wereld gaat.

De patiënt, van wie de identiteit niet bekend is gemaakt, overleed vorig jaar in een Brits ziekenhuis. Dat patiënten zo lang virusdeeltjes bij zich dragen is vrij uniek, zeggen experts tegen de BBC. Langdurige besmettingen als deze moeten grondig worden bestudeerd om onze kennis over het coronavirus en de bijbehorende risico’s te vergroten, klinkt het.

De meeste mensen die besmet raken met covid verdringen het virus vanzelf uit het lichaam. Maar deze patiënt had een ernstig verzwakt immuunsysteem als gevolg van onderliggende aandoeningen en was daardoor zelf niet in staat het virus terug te dringen.

Geen long covid

De patiënt raakte begin 2020 voor het eerst besmet en bezocht in de maanden daarop diverse malen het ziekenhuis, zowel voor routinecontroles als voor spoedeisende hulp. Bij iedere controle - ongeveer vijftig in totaal - testte de patiënt positief, wat inhield dat er nog steeds virusdeeltjes in zijn of haar lichaam zaten.

Volgens de artsen van King’s College London wees onderzoek uit dat het om precies dezelfde infectie ging, in plaats van om herhaalde aanvallen. Het lukte de patiënt niet om de infectie van zich af te schudden, zelfs niet met behulp van medicijnen. Het gaat hier volgens artsen om iets anders dan ‘long covid’, waarbij het virus uit het lichaam wordt verwijderd, maar de symptomen aanhouden.

Nieuwe mutaties

Langdurige infecties zijn zeldzaam maar belangrijk, zeggen de onderzoekers tegen de BBC, omdat ze kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe covid-varianten. Dat is in dit geval niet gebeurd. ,,Het virus past zich nog steeds aan aan de gastheer zodra mensen gedurende lange tijd geïnfecteerd zijn. Het kan covid een kans bieden om nieuwe mutaties op te bouwen. Sommige van de patiënten die we hebben bestudeerd, hebben mutaties die zijn gesignaleerd in zorgwekkende varianten”, vertelt een arts tegen de Britse omroep.

Iemand met een chronische infectie is overigens niet per se besmettelijk voor anderen, voegt de arts daar nog aan toe.

Stille ramp Nederlandse onderzoekers en patiëntenorganisaties noemen het een ‘stille ramp‘ en een ‘verborgen epidemie’: veel mensen die besmet raken met het coronavirus hebben vele maanden later nog steeds last van klachten. Soms zijn die zo ernstig dat het leven van de patiënt zo ongeveer tot stilstand komt, hoorden Tweede Kamerleden in januari van diverse (ervarings-)deskundigen. Voor patiënten heeft het ‘een grote impact op hun participatie en kwaliteit van leven’, zei onderzoeker Rita van den Berg-Emons van het Erasmus MC. Ze somde op met welke klachten 60 procent van de 650 patiënten die zij volgt na een ziekenhuisopname wegens Covid-19 na een jaar nog altijd kampt. Ze zijn veelal vermoeid, kortademig en hebben cognitieve problemen, zoals concentratiestoornissen. ,,Het is een verborgen epidemie. Nazorg is essentieel”, aldus de associate professor.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: