Overlevende veerboot Tanzania gevonden, twee dagen na kapseizen

Het goede nieuws kwam vandaag vlak nadat de autoriteiten het officiële dodental omhoog hadden bijgesteld, naar 167 doden. Nadat het schip donderdag omsloeg op het Victoriameer, bleef een deel boven water drijven en begonnen hulpdiensten met het zoeken naar drenkelingen. Duikers hervatten vandaag hun zoektocht nadat ze tekenen van leven hadden gehoord.



Lokale autoriteiten meldden aan de BBC dat het schip overbelast was en meer dan vierhonderd mensen aan boord had. Ook zou de veerboot meer goederen dan de toegelaten 25 ton gehad hebben. Ruim honderd opvarenden werden gered, maar het dodental zal waarschijnlijk nog verder stijgen. ,Het is duidelijk dat er nog meer lichamen vastzitten in de gekapseisde boot", zei president John Magufuli eerder.



De kapitein van het schip is gearresteerd. Magufuli zei dat er redenen zijn om te geloven dat de man op het moment van de ramp niet aan boord was van het schip en de controle over het schip had overgelaten aan een onervaren bemanningslid.