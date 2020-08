Overstromingen in Griekenland: drie doden waaronder baby, aanzienlijke schade

Update Libanese minister weg na zware explosie in haven, krater is 43 meter diep

12:26 De Libanese minister van Informatie is opgestapt na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet, afgelopen dinsdag. Manal Abdel Samad is de eerste topfunctionaris die het veld ruimt vanwege de ramp, die aan meer dan 150 mensen het leven kostte.