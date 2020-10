Overvaller gijzelt 43 mensen in bank en vlucht met enkele gijzelaars en 500.000 dollar

Er zijn 43 personen vrijgelaten na een urenlange gijzeling in een bank in Georgië, melden de lokale autoriteiten. Volgens lokale media eiste de gewapende gijzelnemer een half miljoen dollar (zo'n 423.000 euro) aan losgeld en droeg hij militaire kleding. Op beelden is te zien hoe hij het bankgebouw verlaat met vier gijzelaars en een granaat in de hand. De man kon vluchten. Alle gijzelaars zijn in goede gezondheid.

De overvaller stormde gisteren om 14.30 uur plaatselijke tijd een bank in de plaats Zoegdidi binnen. Het is niet duidelijk wie de gijzelaars waren. Volgens eerste berichten waren het er 20, maar de autoriteiten gaven later een exact aantal van 43.

De politie had het gebied rond de bank in de loop van de middag afgezet en begon een operatie om de gijzelnemer te ‘deactiveren’. De overvaller eiste 500.000 dollar en een vluchtauto. Na onderhandelingen met de politie begon hij gijzelaars een voor een vrij te laten, onder wie een zwangere vrouw. Als ruil nam het diensthoofd van de lokale politie, Avtandil Galdava, de plaats in van een gijzelaar.

Later op de dag verliet de overvaller de bank in het gezelschap van vier gijzelaars, onder wie Galdava. Alle gijzelaars werden afgelopen nacht uiteindelijk in een bosrijk gebied vrijgelaten en in veiligheid gebracht, zo meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken in Georgië, maar de gijzelnemer kon vluchten met de vluchtauto die hij had gekregen en wordt gezocht.

Het ministerie zei dat het onderzoek nog altijd gaande is en liet niet weten of er losgeld was betaald. De Georgische premier Giorgi Gakharia riep de politie vandaag op de man snel op te sporen: ,,Mensen moeten zich geen illusies maken, zo'n misdaad kan niet onbestraft blijven.’’ En minister Vakhtang Gomelauri van Binnenlandse Zaken gaf aan dat de eisen van de gijzelnemer gisteren werden ingewilligd, omdat ‘voor de regering en voor mij de levens van de gijzelaars het belangrijkst waren’. Gomelauri zei ook dat het nog onduidelijk was of de dader wellicht handlangers had onder de gijzelaars.

Volledig scherm Gijzelaar in Georgië. © RV

Volledig scherm © RV