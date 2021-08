Overvallers slaan opnieuw slag na spraakmakende juwelenroof: ‘Daders lieten veel sporen na’

Volgens burgemeester Arie Weil van Parijs-Centrum leek de juwelenroof geïnspireerd op die bij het eeuwenoude juweliershuis Chaumet, dinsdag. ,,De daders sloegen op klaarlichte dag met veel lef toe en lieten veel sporen na. Dankzij de vele bewakingscamera’s in het gebied biedt dit hoop op een snelle ontknoping van de zaak.’’



Een vijftiger met een mondmasker, grijs pak en leren schoenen vroeg dinsdag omstreeks 17.00 uur bij Chaumet of hij een tiental dure sieraden mocht zien. Bij het tonen ervan trok hij een pistool, liet de buit met een waarde tussen de 2 en 3 miljoen euro in een tas stoppen en vertrok met een beveiligingspas waarmee hij de verkopers opsloot in de winkel. De overvaller verdween op een elektrische step, die in de buurt werd teruggevonden.



Op basis van bewakingsbeelden op straat en in metrostations wist de politie de vijftiger en een handlanger te lokaliseren. Ze logeerden in een hotel in Le Marais. Uit telecommunicatieonderzoek bleek dat ze woensdagmorgen een bus naar het Servische Belgrado zouden nemen. Tijdens een pauze op een parkeerplaats langs de snelweg A4 tussen Metz en de Duitse grens werd het duo gearresteerd. Het gaat om Montenegrijnen van 44 en 55 jaar. Ze waren in het bezit van een aanzienlijk deel van de buit.