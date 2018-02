Oxfam onderzoekt wangedrag medewerkers na seksschandaal

De onderzoekscommissie is onderdeel van een uitgebreid actieplan om Oxfam's integriteitsbeleid drastisch te versterken en misbruik tegen te gaan. ,,Wat er in en na Haïti gebeurde is een ernstige smet op Oxfams naam. Dit gaat ons jarenlang achtervolgen, en terecht. We bieden onze excuses aan voor alles wat er gebeurd is. Maar dat is niet genoeg. Daarom lanceren we een grootschalig onderzoek en een uitgebreid pakket aan maatregelen om het wangedrag aan te pakken'', zegt directeur Winnie Byanyima van Oxfam International.



De Nederlandse tak van Oxfam wist sinds 2012 dat de medewerkers van de zusterorganisatie in Groot Brittannië prostituees hadden ingehuurd in Haïti. Oxfam Novib in Den Haag kreeg het interne onderzoeksrapport naar de seksuele misdragingen van de Britten om goed te kunnen uitzoeken of Nederlandse hulpgelden zouden zijn misbruikt. Dat bleek niet het geval. Sinds het schandaal hebben veel Nederlandse donateurs hun lidmaatschap opgezegd.