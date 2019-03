Paard steigert en verliest evenwicht: ruitertje (7) overleden

Een 7-jarig meisje uit het Duitse Neuenkirchen, vlak over de grens bij Oldenzaal, is gisteren zo zwaar gewond geraakt tijdens een paardentoernooi in haar woonplaats dat ze later in het ziekenhuis bezweek aan haar verwondingen. Het toernooi werd geannuleerd.