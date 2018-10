Pakistaanse ijscoman 'beroofd' van 15 miljoen euro op zijn bankrekening

Een Pakistaanse ijscoman die in een sloppenwijk van Karachi woont kan het nog altijd niet geloven: meer dan een jaar lang was hij de eigenaar van een bankrekening met maar liefst 2,3 miljard roepies, ofwel zo’n 15 miljoen euro. Zonder dat hij het wist.

Pas toen een Pakistaans onderzoeksteam de nietsvermoedende Muhammad Abdul Qadir vorige maand aan de tand voelde over zijn fortuin, in een grootschalig onderzoek naar witwaspraktijken, kreeg hij in de gaten wat hij was misgelopen. ,,Ik ben de ongelukkigste man ter wereld”, zei de 52-jarige man achteraf in een interview. ,,Toen ik erachter kwam, was al het geld alweer weg.”

Gepest

Sindsdien wordt Qadir een ‘miljonair zonder geld’ genoemd en dat heeft zijn leven danig op de kop gezet, zo vertelt hij aan de Britse krant The Guardian. Het heeft de arme man, die gemiddeld zo’n 3 euro per dag verdiende, alleen maar armer gemaakt. ,,Ik kan niet meer werken”, zegt hij met tranen in de ogen. ,,De mensen zijn me aan het treiteren. Ze zeggen ‘kijk, daar is de miljonair die falooda (een soort dessert-ijsje) verkoopt.”

Ook Qadirs moeder wil niet dat haar zoon, vader van twee kinderen, nog gaat werken. Ze is bang dat de geruchten over de zogenaamde weelde die de familie ten deel zou zijn gevallen, kidnappers en ander tuig aantrekt.

Verdachte transacties

Het onderzoek naar Qadirs bankrekening kwam twee jaar geleden op gang, nadat de staatsbank van Pakistan het Federale Onderzoeksagentschap tipte over verdachte transacties op zijn rekening. Miljoenen zouden op die manier zijn weggesluisd.

Bij ondervraging van Qadir bleek dat hij niet eens een bankrekening hád. De man bleef erop hameren dat hij niet van het bestaan van de rekening afwist – ondanks dat de rekening was geopend met een kopie van zijn identiteitsbewijs. Hoe dat gebeurd is, is nog niet duidelijk.

De wanhopige man liet de onderzoekers uiteindelijk zijn huis in de sloppenwijk zien om hen ervan te overtuigen dat hij niets met het geld te maken had. ,,Waarom zou ik zo wonen als ik miljoenen op de bank had staan?” De onderzoekers geloofden hem pas echt toen bleek dat hij niet kon schrijven en dus ook niet had kunnen tekenen voor de transactie van het fortuin.

Hoogste regionen van de samenleving