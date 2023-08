Pakistaanse schoolkinderen en leraar bungelen in kapotte gondel boven ravijn, na 16 uur gered

De cabine kwam scheef hangend tot stilstand op een kabelbaan in bergachtig gebied in Battagram, ongeveer 200 kilometer ten noorden van Islamabad. Zes leerlingen (tussen 10 en 16 jaar) en twee volwassenen, waaronder een leraar, kwamen vast te zitten. De kabelbaan wordt gebruikt om van en naar school te gaan, zoals niet ongebruikelijk is in het bergachtige gebied. De lift hing aan twee kabels, waarvan er één is gebroken. Hoe hoog de lift nu hangt, is niet helemaal duidelijk. Schattingen van de autoriteiten lopen uiteen van ongeveer 275 meter tot 365 meter.