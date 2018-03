Pakketjes met explosieven bezorgd op legerbases Washington

'Moordverdachte Madsen geobsedeerd door SM en wilde snuff movie maken'

7:12 In het proces tegen Peter Madsen, de vermoedelijke moordenaar van de Zweedse journaliste Kim Wall, hebben voormalige sekspartners van de excentrieke uitvinder een boekje opengedaan. De maîtresses verhaalden over zijn voorliefde voor bondage en sadomasochisme en diens optreden in zeker twee pornofilms. Een van hen had seks met Madsen aan boord van de duikboot waar Wall aan haar einde kwam.