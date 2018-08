Paniek door nieuwe aardbeving op Lombok

Vader en zoon op camera betrapt bij doodschie­ten beer met welpen

4:05 Een vader die samen met zijn zoon naar een afgelegen berenhol in Alaska skiede en daar illegaal een beer en haar twee welpen afschoot, is op heterdaad betrapt. De mannen hadden niet door dat er een camera boven het berenhol hing, die daar was geplaatst in het kader van een observatieprogramma.