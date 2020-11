Paniek langs rivier: Britse diplomaat (61) springt in water en redt studente van verdrinking

Een Britse diplomaat is in China uitgeroepen tot held van het jaar nadat hij in een rivier sprong om een studente te redden van verdrinking. Beelden van zijn reddingsactie gaan het hele land door. ,,We zijn allemaal ontzettend trots op hem”, laat de Britse ambassade vanuit de Chinese hoofdstad Peking weten.

De 61-jarige Stephen Ellison loopt zaterdag langs een rivier in een dorpje bij Chongqing als een 24-jarige vrouw over enkele rotsen uitglijdt en in het stromende water terechtkomt. Langs de rivier breekt grote paniek uit als duidelijk wordt dat de jonge vrouw helemaal niet kan zwemmen. Door toeschouwers gefilmde beelden tonen haar strijd om levend uit het water te komen. Haar vrienden maken zich grote zorgen als ze - met het gezicht naar beneden - alleen nog maar lijkt te spartelen.

Diep geschokt

Dat is voor Stephen Ellison het moment om in te grijpen. Hij trekt zijn schoenen uit en duikt met kleren en al in het ijskoude water om de vrouw te redden. Hij sleurt haar naar de kant en legt haar lichaam op een lager gelegen stuk rots. Eén van de betrokkenen steekt een duim omhoog en stelt de tientallen nieuwsgierige kijkers gerust. De vrouw is nog bij bewustzijn.



Met het slachtoffer gaat het naar omstandigheden goed. Volgens de diplomaat gaat het om een studente uit Wuhan die aan de Chongqing University studeert. Ze is diep geschokt door wat haar is overkomen en komt thuis bij van de schrik. Ze is de diplomaat enorm dankbaar en heeft hem uitgenodigd voor een etentje met haar familie komend weekeinde.

Held en een heer

Beelden van de heldhaftige reddingsactie zijn ondertussen al miljoenen keren bekeken op het internet. Op het populaire Chinese mediaplatform Weibo was de diplomaat korte tijd een van de trending topics. ,,Dat een man van zo’n hoge leeftijd een ​​ander persoon uit het water redt bij zulke temperaturen, met gevaar voor eigen leven, is geweldig. Hij is een held en een heer”, luidt een van de reacties.

De Chinese ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, Liu Xiaoming, prees de Britse diplomaat en zei: ,,De vriendelijke groeten aan Stephen Ellison. Zijn naam zal niet alleen in de omgeving van Chongqing worden herinnerd, maar door heel China. Zijn heldendaad en vriendelijkheid zal een veel verteld en wijdverbreid verhaal zijn over de vriendschap tussen China en het Verenigd Koninkrijk.”

Volledig scherm Stephen Ellison. © Britse ambassade