Paniek na geweerschot in Brussels station

David Goodall (104) mag morgen sterven

15:49 Morgen is zijn leven volbracht. Dan laat David Goodall (104) er een einde aan maken want zijn leven is het niet langer waard te worden geleefd, zegt hij. Omdat dat in eigen land niet mag, laat de oudste wetenschapper van Australië zich een fatale injectie geven in Zwitserland.