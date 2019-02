Papegaai van Pippi Langkous overleden

Triest record burgerdo­den in Afghanis­tan: ‘Zeer verontrus­tend en volstrekt onaanvaard­baar’

12:55 In Afghanistan zijn in 2018 liefst 3.804 burgers om het leven gekomen. Nog niet eerder in de strijd die er sinds 2001 woedt, zijn zoveel burgers het slachtoffer geworden van het oorlogsgeweld. Militanten van de Taliban en Islamitische Staat (IS) voeren ondanks vredesoverleg onverminderd aanvallen uit en plegen bomaanslagen.