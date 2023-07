Parlement Israël beperkt invloed rechters op politiek: ‘Schaam jullie!’

Ondanks enorme druk stemt het parlement in Israël in met juridische hervormingen van het ultrarechtse kabinet-Netanyahu. Hierdoor wordt de invloed van rechters op de politiek beperkt. De plannen van de regering van Benjamin Netanyahu leiden al maanden tot grote protesten.

Westerse landen hadden bij Netanyahu benadrukt hoe belangrijk een onafhankelijke rechtspraak is voor de democratie. Een meerderheid van het parlement wil niet meer dat Israëlische rechtbanken kunnen oordelen of regeringsbesluiten ‘redelijk’ zijn of niet. Ook geeft de nieuwe wet de regering meer macht bij de benoeming van rechters.

Oppositiepartijen schreeuwden tijdens de stemming in de Knesset ‘Schaam jullie!’ naar de coalitie. Ze vinden dat het rechtse kabinet de democratische waarden in het land verloochent. Coalitiegenoten van Netanyahu hebben volgens de Israëlische historicus Yuval Noah Harari laten doorschemeren dat zij van plan zijn wetten aan te nemen die Arabieren, vrouwen, de lhbtq-gemeenschap en seculieren discrimineren.

Uitstel van stemming

Tot het laatste moment werd, onder leiding van minister van Defensie Yoav Gallant, geprobeerd een compromis te bereiken tussen oppositie en coalitie, maar onderhandelingen liepen op niets uit. Minister van Justitie Yariv Levin zei na de stemming dat ‘een eerste stap is gezet in een historisch proces om het juridische systeem te corrigeren’. Volgens Levin was het nodig om de machtsstructuur in het land te herstellen.

Sinds Netanyahu begin dit jaar met het plan kwam zijn er talrijke protesten geweest. Afgelopen weekend trokken tienduizenden betogers in een mars richting Jeruzalem en gingen elders, zoals in Tel Aviv, honderdduizenden inwoners de straat op om hun ongenoegen te uiten. Maandag bivakkeerden 20.000 betogers voor de Knesset. Ze werden met een waterkanon uiteen gedreven. De politie hield meerdere demonstranten aan.

Pacemaker

Het was nog even de vraag of Netanyahu bij de stemming aanwezig kon zijn. Hij verliet maandagochtend het ziekenhuis, nadat daar in het weekeinde bij hem een pacemaker was geplaatst.

Duizenden Israëlische reservisten, onder wie gevechtspiloten en leden van de inlichtingen-, cyber- en speciale operatie-eenheden van het Israëlische leger, hebben de voorbije dagen laten weten dat ze hun werkzaamheden neerleggen als de wet in de Knesset wordt aangenomen. Zij worden gesteund door meer dan honderd voormalige chefs van de Israëlische veiligheidsdiensten.

Premier Netanyahu in overleg met zijn minister van Defensie Yoav Gallant .