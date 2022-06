Parlementaire commissie VS roemt moed oud-vicepresident Pence

Bestorming CapitoolOp de derde dag van de publieke hoorzittingen van de parlementaire commissie in de VS die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 kwamen twee getuigen aan het woord die duidelijkheid schiepen over de rol van vicepresident Mike Pence. Hij weigerde mee te doen aan Donald Trumps poging de uitslag van de verkiezingen van 2020 te veranderen.

Als vicepresident was Pence op 6 januari de voorzitter van de gezamenlijke sessie van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden waarin de verkiezingsresultaten officieel werden vastgesteld. Volgens Trump had Pence daarvoor een stokje kunnen steken. Trump kwam op dat idee door twee van zijn advocaten: John Eastman en Rudy Giuliani.

Maar uit de hoorzitting donderdag bleek dat zelfs Eastman en Giuliani niet echt geloofden dat het juridisch mogelijk was dat Pence de ratificatie van de resultaten zou uitstellen of veranderen, schrijft The Washington Post. Adviseurs van Pence getuigden over gesprekken die ze met beide advocaten daarover hadden. Ook werd een email van Eastman getoond waarin hij vroeg om preventief op een gratielijst gezet te worden, wat volgens de onderzoekscommissie suggereert dat Eastman wist dat hij met iets illegaals bezig was.

De commissie liet ook een video-opname van een getuigenis van Greg Jacob zien, een belangrijke adviseur van Pence. In de video zei Jacob dat hij Pence hielp bij het verwoorden van zijn besluit de ratificatie op 6 januari niet te verhinderen. Volgens Pence zouden die woorden ,,het belangrijkste zijn dat ik ooit zeg”, zei Pence tegen Jacob.

De zeven Democraten in de parlementaire commissie hadden donderdag niets dan lof voor dat besluit van Pence. ,,We hebben geluk met de moed van Pence”, zei commissievoorzitter Bennie Thompson. ,,Op 6 januari kwam onze democratie gevaarlijk dichtbij een catastrofe. Toen Mike Pence aangaf dat hij niet mee zou doen aan Donald Trumps spelletje, heeft hem dat persoonlijk enorm in gevaar gebracht.”

Toen het Capitool bestormd werd moest Mike Pence in veiligheid gebracht worden, omdat de bestormers scandeerden dat Pence een verrader was en moest worden opgehangen.

Commissie roept vrouw lid Hooggerechtshof op

De commissie maakte ook bekend dat het Ginni Thomas wil spreken. Zij is de vrouw van Clarence Thomas, het langstzittende lid van het negenkoppige Hooggerechtshof in de VS.

Ginni Thomas, een conservatief-politieke activist, is de afgelopen weken in opspraak geraakt vanwege haar betrokkenheid bij een aantal sleutelfiguren in het plan van Donald Trump om de verkiezingsresultaten van 2020 ongeldig te laten verklaren. Ze zou meerdere keren contact hebben gehad met Trumps advocaat Eastman, die het plan bedacht om Pence te vragen om de ratificatie van de verkiezingsresultaten te dwarsbomen.

Thomas zei tegen het rechtse nieuwsmedium The Daily Caller ernaar uit te kijken met de commissie te spreken om ,,misvattingen op te helderen”. Eerder dit jaar had de parlementaire commissie nog aangegeven Ginni Thomas niet te hoeven spreken, omdat ze geen belangrijke rol zou hebben gespeeld. Maar sindsdien zijn emails tussen Eastman en Thomas opgedoken, waardoor de commissie nu van gedachten veranderd is.

Clarence Thomas, een conservatief lid van het hof die door president Bush senior werd aangesteld, krijgt veel kritiek omdat hij zichzelf niet heeft teruggetrokken bij verschillende zaken voor het hof die over de verkiezingen van 2020 gingen. Zijn vrouw Ginni geeft aan dat haar politiek activisme niets te maken heeft met het werk van haar man.