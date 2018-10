Parodiefoto’s Australische comédienne misbruikt voor dieetreclame

Sociaal commentaar

Het effect is niet alleen komisch, de beelden zijn ook nog eens een sterk sociaal commentaar op hoe (beroemde) vrouwen worden afgebeeld in onze westerse cultuur. ,,Het is nooit begonnen als een statement om body positivity (het accepteren van je lichaam zoals het is, red.) te promoten”, zei Barber vorig jaar in The Guardian, al is ze blij dat de beelden nu wel als een commentaar op seksisme in de media worden geïnterpreteerd.