Pas na 2,5 jaar pandemie kampt Micronesië voor het eerst met een corona-uitbraak

Micronesië registreerde gisteren 140 nieuwe besmettingen, waarmee het totale aantal coronagevallen nu op 1261 staat. In dat cijfer zitten ook enkele positieve tests van mensen die in de afgelopen jaren bij de grens eruit zijn gepikt en in quarantaine werden gezet, maar de eerste overdracht op de eilanden zou pas van vorige week zijn. De eilandengroep, ten noordoosten van Indonesië, ligt zeer geïsoleerd en had strenge grenscontroles om het virus buiten de deur te houden.

Nu, na tweeënhalf jaar, lukt dat niet meer. Terwijl onder meer Europa vrijwel alle beperkingen laat varen, ongeacht het aantal besmettingen, voert Micronesië juist een mondkapjesplicht in. Wie 'm niet draagt - ook buiten is het verplicht - riskeert een boete van bijna duizend euro. De angst is groot, want gezondheidsfunctionarissen zien de gevallen snel toenemen, schrijft persbureau AP. Acht mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen en een oudere man is overleden. Ook vice-president Yosiwo George is in het ziekenhuis is opgenomen. Hij zou aan de beterende hand zijn.

Paniek

Camille Movick, wiens familie het Fusion Restaurant in de staat Pohnpei bezit, vertelt aan AP dat inwoners op social media hun zorgen uiten en vragen of mensen uit hun buurt kunnen blijven. ,,Aanvankelijk was er bij de meeste mensen nogal wat paniek”, zegt ze. Haar restaurant is open, maar de zaken willen niet erg vlotten omdat mensen bang zijn om besmet te raken als ze daar dineren. Andere restaurants hebben wel hun deuren gesloten en verzorgen nu alleen afhaalmaaltijden.

Vorig jaar legde Micronesië, als een van de weinige landen in de wereld, inentingsplicht op aan zijn burgers. Inmiddels is zo'n 75 procent van de inwoners boven de vijf jaar volledig gevaccineerd. ,,We hopen dat alles snel weer normaal wordt”, zegt Movick tegen AP. ,,Net als in andere landen die er in de loop van de tijd overheen zijn gekomen en de beperkingen hebben opgeheven.”