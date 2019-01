Pasgeboren baby gered uit vuilniszak

Omdat de zuigeling een Indiaas uiterlijk heeft, vroeg het beveiligingsbedrijf uit of er in de omgeving niet toevallig een Indiase vrouw woonde die onlangs hoogzwanger was. Dat bleek inderdaad het geval, op zo’n honderd meter van de plek waar de baby was gevonden, woonde een 31-jarige Indiase vrouw.

Andere vader

Na uitgebreid verhoor bekende de vrouw uiteindelijk dat zij de baby bij het vuil had gedumpt. Ze baarde het kind in de badkamer, wikkelde hem in een spijkerbroek en stopte hem daarna in de vuilniszak. Dat deed ze naar verluidt omdat de baby van een andere man was dan haar echtgenoot. Na de bekentenis werd ze gearresteerd voor poging tot moord. Volgens lokale media is de vrouw depressief.