Pasgeboren girafje in de VS krijgt kniebraces: ‘Zo mooi om te zien’

Het girafje Msituni kwam ter wereld in een van de buitenhokken van de dierentuin San Diego Zoo Safari Park. ,,We zagen meteen dat er iets mis was met haar poten”, vertelt Matt Kinney, dierenarts van San Diego Zoo Wildlife Alliance. ,,De hoek waarin ze stonden, was verkeerd. Normaal gesproken staat de poot recht, maar bij haar waren de gewrichten overstrekt.” Er moest snel iets gebeuren, vertelt de dierenarts. ,,We wisten dat het erger zou worden als we niets deden en dat ze het buiten niet zou overleven.” Als de giraffe namelijk niet goed op haar poten zou kunnen staan, kan deze zichzelf ook niet voeden.

Een bijzondere patiënt

Geadopteerd door een andere giraffe

De orthopeed is opgelucht dat de ingreep heeft geholpen. ,,Het was zo mooi om zo’n dier in een brace te zien lopen”, zei hij. ,,Het voelt goed om te weten dat we het leven van een giraffe hebben gered.”



Nadat de braces perfect op Msituni afgestemd waren, kreeg ze een brace met een bijzonder printje. ,,We hebben voor de lol een giraffepatroon gekozen", zegt Mirzaian. ,,We doen dat bij kinderen ook altijd. Ze kunnen voor hun brace een patroon kiezen van een superheld of hun favoriete team. Dus waarom zouden we dat ook niet bij de giraffe doen?”