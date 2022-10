Passagiers schrikken zich rot: slang kruipt door businessclass van vliegtuig

Gillende passagiers begin deze week op een vliegtuig van Tampa naar Newark, bij New York in de Verenigde Staten. Een slang had zich naar binnen gewurmd en kroop tussen de passagiers.

Achteraf ging het om een garter snake, ofwel een kousenbandslang. Een ongevaarlijk beest, maar dat wisten de passagiers niet. Het reptiel kroop door de businessclass, waar de crew dankzij de gillende inzittenden al snel van op de hoogte was. Gelukkig voor hen gebeurde dat pas tijdens het taxiën na de landing.

The Washington Post schrijft over het incident en is nagegaan dat de slang niet giftig of agressief naar mensen is. Ze zijn meestal een halve meter lang. Ze bijten soms wel, maar alleen als ze zich in het nauw gedreven voelen.

Nadat de crew van het United-toestel de autoriteiten in Newark had ingelicht, kwamen vliegveldmedewerkers om de slang te vangen. Het dier is uitgezet in de natuur. Niemand raakte gewond en het vliegtuig is een uur later dan gepland weer doorgevlogen.

Het gebeurt vaker

Het gebeurt vaker dat slangen onbedoeld meegaan in vliegtuigen. In 2017 sliep er eentje achter een passagier. Een stewardess greep het beest toen beet, stopte het in een tas en legde die weer voor de rest van de vlucht in de bagageruimte boven de stoelen.

In 2016 kregen passagiers in Mexico de schrik van hun leven toen een levende slang uit de bagagerekken viel. Ook hier kwamen alle passagiers met de schrik vrij: het vliegtuig kreeg voorrang bij de landing en een professionele slangenvanger haalde het beest eruit.