Pathologen twisten of Ivana al dood was toen ze viel

UPDATEForensisch patholoog Frank van de Goot getuigt in Kuala Lumpur dat hij denkt dat er al lijkstijfheid was opgetreden bij Ivana Smit vóór ze van het balkon viel. Dat betekent dat de jonge vrouw al enkele uren dood was voordat ze de diepte in stortte. Zijn Maleisische collega beweerde vanochtend echter dat Ivana nog enkele minuten leefde na de val van 42 meter.

Advocaat Sébas Diekstra van de familie Smit verklaart dat Van de Goot zijn bevindingen bij diverse collega's heeft gestaafd en dat zij de visie onderschrijven. ,,Patholoog Van de Goot zegt: 'De positie waarin Ivana is gevonden, kan worden verklaard in een scenario waarbij zij met volledig ingetreden rigor mortis naar beneden is gevallen. De houding waarin Ivana is aangetroffen, was dusdanig uitzonderlijk dat een ander scenario moeilijker voorstelbaar is'.''

Aorta

De analyse van Van de Goot staat lijnrecht tegenover die van zijn Maleisische collega Zunaizah Binti Hilmi van het Hospital Kuala Lumpur. Zij getuigde vanochtend dat Ivana nog 'enkele minuten leefde' na haar val van het balkon op de 20e verdieping. Volgens de patholoog in Kuala Lumpur moet het afdak waar Ivana doorheen viel de val gebroken hebben. Uiteindelijk zou zij zijn overleden aan een gescheurde aorta. Van de Goot denkt voldoende argumenten te hebben om haar scenario te weerspreken.

Van de Goot zou ook vandaag getuigen en is daarvoor speciaal naar Kuala Lumpur gevlogen, een vlucht van 12 uur, maar de rechtbank stuurde hem vanochtend doodleuk terug naar het hotel. Andere getuigen gaan voor. Van de Goot moet wachten tot volgende week maandag.

Ongeschonden

Van de Goot baseert zijn scenario op zijn eerdere autopsie en politiefoto's van Ivana toen ze werd gevonden. Die foto's kreeg hij veertien dagen geleden voor het eerst te zien. Haar lichaamshouding en verwondingen passen volgens de Nederlandse forensisch patholoog niet bij een val van grote hoogte. Ivana Smit werd naakt op haar rug aangetroffen. Haar lichaam was nagenoeg ongeschonden ondanks de val van 42 meter hoogte. De benen naast elkaar, de armen gebogen en de handen hangen licht gebogen over haar borst. Het is een foto alsof ze slaapt.

Lijkstijfheid, ofwel rigor mortis, treedt een aantal uren na het overlijden in. Door chemische processen verstijft het lichaam. Die stijfheid kan enkele dagen duren. Als de vermoedens van Van de Goot kloppen, moet Ivana van het balkon gegooid zijn. Van de Goot, die gisteren in Kuala Lumpur arriveerde, wil zijn conclusies eerst met de rechtbank in Maleisië delen. Vermoedelijk krijgt hij daar maandag de gelegenheid toe.

Plas bloed

Het is niet alleen de houding die Van de Goot tot zijn redenering brengt. Bij het ontzielde lichaam is geen plas bloed aangetroffen. Dat kan betekenen dat Ivana's hart niet meer klopte en er geen bloeddruk meer was toen zij van het balkon op de twintigste verdieping op het balkon op de zesde verdieping viel. Ook intern zijn er geen bloedingen - niet in de rug en niet in de weke delen - die wel verwacht konden worden bij een val van zo'n grote hoogte. De krassen op haar lichaam, die ze opliep toen ze door het afdak van het balkon op de zesde verdieping viel, ogen volgens Van de Goot niet alsof ze in een levend lichaam zijn ontstaan.

Quote De politiefo­to's bevestigen de theorie dat Ivana levenloos over de rand is gegaan Fred Agenjo

De familie Smit ziet het als nieuw bewijs. ,,De theorie dat Ivana levenloos over de rand is gegaan, hadden we al. De foto's bevestigen dat'', zegt oom Fred Agenjo. Toen hij de bewuste politiefoto van zijn nichtje voor het eerst zag, liet het beeld hem niet meer los. ,,Die houding. Als je valt, dan maai je toch met je armen? En dan de afwezigheid van bloed. Een heel klein beetje uit haar oren, maar nergens een plasje bloed. Alsof haar hart al een tijd niet meer klopte.''

Agenjo erkent dat de twee pathologen lijnrecht tegenover elkaar staan. Hij wijst erop dat Van de Goot een autoriteit is met 7000 autopsies op zijn naam. De Maleisische patholoog 'slechts' 130.

Van de Goot opperde al eerder dat Ivana al dood was voordat ze viel. Hij vond bij zijn autopsie grote hoeveelheden PMMA in haar bloed en nauwelijks afbraakproducten. Het fotomodel moet die xtc-achtige drug kort voor haar dood hebben ingenomen. Ivana had die avond ook cocaïne en alcohol gebruikt. De geconstateerde combinatie en hoeveelheden kunnen volgens de patholoog de dood al veroorzaken.

Verschillen

Merkwaardig genoeg verklaarde de Maleisische toxicoloog die gisteren werd verhoord dat hij nauwelijks PMMA in bloed en urine had gevonden. ,,Bijna niet meetbaar.'' Het is onduidelijk hoe die verschillen kunnen worden verklaard.

Van de Goot voedde de achterdocht bij de familie Smit kort na zijn autopsie, doordat hij verwondingen vond die niet veroorzaakt konden zijn door een dodelijke val. Ivana had blauwe plekken op haar bovenarmen en bloeduitstortingen op haar achterhoofd. De Maleisische pathologe besteedde daar geen aandacht aan.