Paus bekritiseert kinderloze stellen: ‘Egoïstisch’

De paus maakte de opmerkingen gisteren tijdens een toespraak in het Vaticaan. Hij richtte daarbij zijn aandacht op koppels die kiezen voor dieren in plaats van kinderen. ,,We zien dat mensen geen kinderen willen hebben, of slechts één en niet meer. Ze hebben twee honden, twee katten. Die nemen de plaats in van kinderen”, zei de paus.



,,Ja, het is grappig, maar het is de realiteit. En deze ontkenning van het vader- of moederschap beperkt ons, het neemt onze menselijkheid weg. Op die manier wordt de maatschappij ouder en zonder menselijkheid, omdat deze de rijkdom van het vaderschap en moederschap verliest. En een land zonder kinderen lijdt.”

Adoptie

Franciscus zei dat stellen die biologisch gezien geen kinderen kunnen krijgen, adoptie moeten overwegen. ,,Een kind krijgen is altijd een risico, natuurlijk of door adoptie. Maar het is riskanter om ze niet te krijgen. Het is riskanter om het vaderschap of moederschap te ontkennen, of het nu echt of spiritueel is.”

Het is niet de eerste keer dat de paus dit soort opmerkingen maakt. In 2014 zei hij al iets soortgelijks over koppels die de prioriteit geven aan huisdieren. Toch heeft de paus geen hekel aan huisdieren: hij werd diverse keren gefotografeerd terwijl hij honden en katten aaide.

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsmis haalde Paus Franciscus ook uit naar vrouwengeweld. Volgens de paus is geweld tegen vrouwen een belediging van god: