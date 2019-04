Paus Franciscus deelt sneer uit aan Trump

De paus deed deze uitspraak tijdens een vlucht naar Rome, na een bezoek aan Marokko. Franciscus’ opmerking vindt weerklank in de Verenigde Staten, waar president Donald Trump heeft beloofd een muur langs de grens tussen de VS en Mexico te bouwen en zich schrap zet tegen immigranten zonder papieren.

Het is niet de eerste keer dat de paus kritiek uit op het gebied van harde immigratie en grensmuren. Toen hij eerder dit jaar in Panama was, zei Franciscus: ,,Bouwers van muren zaaien angst.” Tijdens de presidentiële campagne van Trump zei hij ook dat Trumps oproep voor een grensmuur hem ‘geen christen’ maakte. ,,Een persoon die alleen denkt aan het bouwen van muren, waar ze zich ook bevinden, en geen bruggen bouwt, is geen christen. Dit is niet het evangelie.”