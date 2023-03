Paus Franciscus mag zaterdag ziekenhuis verlaten, doopt er op de valreep nog een baby

Schatrijke Belgische barones op straat doodgescho­ten, vermoede­lijk door stiefzoon

De echtgenote van ooit een van de rijkste Belgen is voor haar woning op straat met vier kogels doodgeschoten, vermoedelijk door haar stiefzoon. Myriam ‘Mimi’ Ullens de Schooten (70) was een van de meest markante figuren van de Belgische adel: steenrijk getrouwd en met een hart van goud. Met haar stichting hielp Mimi, die zelf borstkanker had overwonnen, kankerpatiënten. Ze veilde zelfs haar eigen peperdure kunst voor hen.