Paus Franciscus naar ziekenhuis voor darmoperatie

Eind april werd de 86-jarige paus ook al naar het Gemelli-ziekenhuis in Rome gebracht, vanwege ademhalingsproblemen als gevolg van een bronchitisinfectie. Drie dagen later werd hij ontslagen. ,,Ik leef nog steeds en moet nu vier dagen slapen’’, grapte hij bij het verlaten van het ziekenhuis. Hij antwoordde bij zijn vertrek ontkennend op de vraag van journalisten of hij bang was en prees het ziekenhuis en het personeel.

Paus over ziekenhuisopname: ‘Paar uur later en ik had dood kunnen zijn’

Er werd bezorgd gereageerd op de ziekenhuisopname van de paus, die met een aantal kwalen kampt. Hij heeft maagklachten, waar hij in 2021 een operatie voor onderging, en gebruikt vanwege een knieprobleem een rolstoel of wandelstok. Franciscus erkende afgelopen zomer dat hij het rustiger aan moest doen.

De gezondheidsproblemen leidden tot vragen over hoelang de paus nog van plan is aan te blijven. Hij heeft gezegd eventueel af te zullen treden als zijn gezondheid hem in de steek laat, maar zei voor zijn ziekenhuisopname voorlopig niet te stoppen. Franciscus’ voorganger Benedictus XVI trad in 2013 om gezondheidsredenen af. Dat was zeer ongebruikelijk omdat een paus doorgaans zijn gehele leven in functie blijft.