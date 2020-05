Peking furieus over coronaonderzoek: ‘Australië is voor China zoals kauwgom op een schoenzool’

Om te begrijpen wat er aan de hand is, moeten we twee weken terug in de tijd, toen Australië voor het eerst pleitte voor een onafhankelijk onderzoek naar de coronapandemie. Het land wil precies weten hoe China is omgegaan met de uitbraak in Wuhan, de miljoenenstad waar het virus voor het eerst de mens besprong. Premier Scott Morisson wil details over ‘de oorsprong van het virus, de wijze waarop het is aangepakt en de openheid waarmee informatie is gedeeld’.

Morrisson vindt dat zo’n onderzoek niet moet worden uitgevoerd door de WHO. Die organisatie speelt zelf een hoofdrol bij de strijd tegen het virus. De Australische regering wil ook de rol van de gezondheidsorganisatie kritisch onder de loep nemen.

Achterste poten

Quote Dit is onderdeel van de Amerikaan­se hetze tegen China Chinese ambassadeur in Australië Chinese machthebbers stonden vrijwel meteen op hun achterste poten. Buitenlandminister Geng Shuang zei dat China fel tegen een onderzoek is. ,,Sinds de uitbraak is begonnen, heeft China altijd op een open, transparante en verantwoordelijke manier gehandeld en een reeks vastberaden, tijdige en krachtige maatregelen genomen’’, aldus Shuang tegenover Global Times, een Chinese staatstabloid.



Op dezelfde dag claimde de Chinese ambassadeur in Australië dat de Australische premier instructies uit het Witte Huis had ontvangen. ,,Sommige Australische politici laten zich gebruiken door de VS. Dit is onderdeel van de Amerikaanse hetze tegen China.’’ De ambassadeur dreigde zelfs met een boycot van Australische producten en sprak van een ‘kruistocht’ tegen zijn natie.

En later deed de hoofdredacteur van Global Times daar nog een schepje bovenop: ,,Australië is voor China een beetje zoals kauwgom op een schoenzool. Soms moet je een steen vinden om hem af te wrijven.’’

De Australische regering lijkt niet onder de indruk van de intimidaties. ,,Het is een redelijk verzoek”, zei de Australische premier Morrison in een persconferentie. ,,Het verzoek om dit te onderzoeken is geen kritiek op China. Het gaat om een virus waar wereldwijd meer dan 200.000 mensen aan zijn overleden, het lijkt me verstandig om daar onderzoek naar te doen.”

‘China pesten’

Het is niet voor het eerst dat China zich zeer defensief opstelt na westerse kritiek op de aanpak van de coronapandemie. Eerder deze week werd bekend dat Peking druk had uitgeoefend op de Europese Unie omdat het niet gelukkig was met een kritisch rapport van de Europese diplomatieke dienst over Chinese desinformatie in de coronacrisis. EU-buitenlandchef Josep Borrell beklemtoonde gisteren overigens dat de EU is niet onder die druk bezweken.

China reageert ook al weken fel op de beschuldigingen uit Washington. Buitenlandminister Mike Pompeo zei bijvoorbeeld dat China de uitbraak van Covid-19 veel te laat heeft gemeld. ,,Dit is valse informatie over China. Wie dit soort dingen beweert, leeft nog in het verleden en denkt China te kunnen pesten. China is geen vijand van de Verenigde Staten, maar als zij dat wel zo zien, dan hebben ze de verkeerde voor zich.’’



Er zijn steeds meer aanwijzingen dat China het nieuwe coronavirus inderdaad lange tijd bagatelliseerde. Zo bleek uit onderzoek van Hongkongse wetenschappers dat er in de eerste weken van de corona-uitbraak zeker 232.000 mensen besmet geraakt met het virus, vier keer zoveel als de officiële cijfers weergeven. En persbureau AP ontdekte dat de Chinese autoriteiten de bevolking veel te laat inlichtten over de ernst van de uitbraak, terwijl er wel duidelijke aanwijzingen voor waren. Ondanks de vele steken die China al dan niet bewust liet vallen, blijft de WHO vol lof over de Chinese aanpak. De kritiek op die jubelende houding zwelt ondertussen steeds meer aan.