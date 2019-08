Pelgrimstocht van meer dan 100 kilometer is vooral ‘therapeutische’ reis

Het is even na acht uur ’s morgens wanneer de zon boven de ochtendmist en de omringende bergen is uitgestegen. De heilige maagd van Biakorri wordt in al haar breekbare schoonheid verlicht. Ze staat op 1105 meter hoogte en kijkt, dichtbij de onzichtbare grens tussen Frankrijk en Spanje, uit over de Pyreneeëncols die haar omringen. Alles is intens groen, in alle mogelijke schakeringen. Een jonge vrouw en man helpen elkaar de rotsen op, staan enkele minuten volledig stil, kijken naar elkaar, omhelzen elkaar en besluiten het ‘alleen-op-de-wereldmoment’ met een tedere kus.



,,We leerden elkaar drie jaar geleden kennen op de Camino, in een pelgrimsherberg in Spanje, en werden verliefd. Sindsdien reizen we op en neer om elkaar te zien, en dit jaar wilden we de Camino nog een keer doen, als herinnering, een terugkeer naar waar het begon’’, vertelt Lara Schwerdt (33) wanneer de twee van de rotsen zijn gekomen en hun route willen vervolgen. Dat ‘op-en-neerreizen’ heeft wel wat voeten in de aarde; zíj woont in Sydney, Australië, Martin Loeje (42) in Denemarken. Nu zijn ze weer wekenlang samen, en doen ze wat ze het liefst doen. Wandelen. Voor hen en talloze anderen is er geen magischer reis te voet dan die naar Santiago de Compostella, El Camino.