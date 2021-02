Pelosi kondigt onafhankelijk onderzoek aan naar bestorming Capitool

IJsland heeft aantal nieuwe coronage­val­len terugge­bracht tot nul

12 februari IJsland is geslaagd in iets wat nog geen enkel ander Europees land gelukt is: het aantal nieuwe bevestigde gevallen van Covid-19 terugbrengen tot nul. En daar staat iets tegenover. Sinds vorige maand worden de coronamaatregelen er zachtjesaan versoepeld en inmiddels hebben de inwoners er weer een leven waar wij voorlopig alleen nog maar van kunnen dromen.