Pennsylvania en Nevada bevestigen Biden als winnaar verkiezingen

Update Politieman die Mawda (2) doodschoot getuigt voor de rechter: ‘Haar dood heeft me gebroken’

12:17 Als hij het kon overdoen, had de Belgische politieagent V.J. zijn wapen in de holster laten zitten in de nacht dat hij de Koerdische peuter Mawda (2) doodschoot. ,,Maar toen zag ik geen andere oplossing dan schieten.” Voor het eerst getuigde de inspecteur openlijk over die fatale politieachtervolging.