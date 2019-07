Pensionado's tijdens cruise opgepakt met 9 kilo coke in koffers

Een Brits koppel riskeert een celstraf van 12 jaar omdat het voor meer dan een miljoen euro aan cocaïne gesmokkeld zou hebben. Roger (72) en Sue (71) Clarke waren op de terugreis van een cruise naar de Bahama’s, toen de Portugese politie in Lissabon aan boord kwam en hun kajuit doorzocht. Ze vonden de drugs in de dubbele bodem van enkele koffers.

De voormalige vrachtwagenchauffeur en secretaresse uit St Mary Cray ten zuidoosten van Londen werden in december vorig jaar betrapt en zijn nu officieel in staat van beschuldiging gesteld. Ze zitten sinds de doorzoeking op het cruiseschip in de cel. De vrouw bracht de eerste nacht wel door in het ziekenhuis omdat ze last had gekregen van een hoge bloeddruk. Dat zou het gevolg geweest zijn van de stress die gepaard ging met haar aanhouding.



Toen ze werden opgepakt, hadden de Clarkes er net een trip van 33 dagen naar de Caraïben opzitten. Lissabon was de laatste halte voor het schip terug zou keren naar Groot-Brittannië.

Tip

De Portugese politie zou naar eigen zeggen een tip gekregen hebben van Britse collega’s en wilde aanvankelijk aan boord gaan in Funchal. Maar omdat het weer te slecht was om daar aan te leggen, voer het schip meteen door naar de Portugese hoofdstad.



In vier koffers van het koppel vonden speurders ongeveer 9 kilogram aan cocaïne. Roger zou in Saint Lucia van boord gegaan zijn en met de vier nagelnieuwe koffers zijn teruggekeerd. Later had hij tegen enkele andere passagiers opgeschept dat de koffers een koopje waren. Hij zou er maar 175 euro voor betaald hebben, terwijl ze hem ‘bij Harrods zeker 1600 euro’ gekost zouden hebben.

(Tekst loopt door onder de foto)

Volledig scherm © ShutterStock

De politie had gehoopt om de opdrachtgevers van het koppel te kunnen vinden, maar volgens de officiële aanklacht tegen het koppel is dat niet gelukt. Over het aandeel van de twee bejaarden is wel duidelijkheid. ,,De verdachten handelden samen, met als doel de cocaïne in ontvangst te nemen en mee te smokkelen. Ze wilden de drugs aan een derde partij overdragen in ruil voor geld. Ze waren zich heel bewust van wat ze deden en handelden uit vrije wil.”

De openbaar aanklager spreekt van een ‘sterke zaak’ tegen het koppel. Naast de drugs zou ook een smartphone met simkaart in beslag zijn genomen. Verder nam de politie een iPad, een agenda met handgeschreven notitie’s en drie stukjes papier met namen en contactgegevens in beslag.

Oude Nissan

Het onderzoek bracht aan het licht dat het niet de eerste keer was dat het koppel in aanraking kwam met justitie. Die twee zaten in 2004 al eens in de cel in Noorwegen voor het smokkelen van cannabis. Ze zouden zeker 16 trips daarheen gemaakt hebben met een oude Nissan en over een periode van 15 maanden voor meer dan een miljoen euro aan drugs geïmporteerd hebben. Roger kreeg toen 5 jaar cel, Sue 3 jaar en 9 maanden. Ze probeerden het land te ontvluchten toen ze op borgtocht vrij waren, maar werden toch weer opgepakt.



(Tekst loopt door onder de foto)

Volledig scherm © Facebook

Rijkelijk