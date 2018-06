Peperdure maaltijd: rat vreet voor 1,3 miljoen roepies biljetten aan

VIDEO Vrouw in zelfrijden­de Uber-auto keek The Voice tijdens fatale aanrijding

11:08 De vrouw die in maart van dit jaar met haar zelfrijdende Uber-auto een voetgangster doodreed in de Amerikaanse staat Arizona was afgeleid omdat zij op haar mobieltje naar The Voice keek. Daardoor was ze niet op tijd om de besturing van haar auto over te nemen.