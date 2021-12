Per post versturen van abortuspil is definitief goedgekeurd in VS

VIDEO Tienduizen­den betogen in VS voor recht op abortus

In de Amerikaanse hoofdstad Washington en honderden andere steden in het land hebben zaterdag tienduizenden mensen gedemonstreerd voor het grondwettelijk recht op abortus. In Washington marcheerden de demonstranten naar het Hooggerechtshof, dat in september een strenge anti-abortuswet in Texas weigerde te blokkeren.

3 oktober