‘Perplexe’ Boris Johnson zit klem in het brexitmoeras

Onbestaanbaar! Of niet? Dient de Britse premier Boris Johnson een motie van wantrouwen tegen zichzelf in en draagt hij zijn partijgenoten op tegen hem en de conservatieve regering te stemmen? Niets is meer onmogelijk nu de premier, na een rampzalige eerste week, is vastgezogen in het brexitmoeras.

De Britse oppositiepartijen zijn het eens: géén verkiezingen voor de cruciale EU-top op 17 oktober. ,,Ik wil wanhopig graag verkiezingen, maar eerst moet de brexit worden uitgesteld”, zei SNP-leider Ian Blackford nadat de oppositie bij elkaar kwam op uitnodiging van Labour-leider Jeremy Corbyn. ,,Eerst willen we zekerheid dat het Verenigd Koninkrijk niet zonder deal uit de EU crasht op 31 oktober. Dit gaat niet alleen over ons partijbelang, het gaat over het landsbelang. Dus we willen het goed timen.”

Ook de Liberaal Democraten willen eerst uitstel van de brexit voordat ze een nieuwe stembusgang overwegen, zei een woordvoerder. ,,De LibDems zullen niet voor verkiezingen stemmen voordat we het met de EU eens zijn over uitstel van de brexit. Ik denk dat andere oppositiepartijen daar ook steeds meer naar neigen.”

Tweede poging

De Britse premier Boris Johnson wil maandagavond een tweede poging doen om verkiezingen uit te schrijven, maar dat lijkt kansloos nu de grote oppositiepartijen aankondigen de motie niet te steunen. Om de verkiezingsmotie erdoorheen te krijgen, zou twee derde van het Lagerhuis voor moeten stemmen. De premier was dan ook niet blij met zijn politieke tegenstanders.

,,Ik ben perplex na de beslissing van de oppositie om weg te rennen van verkiezingen. Corbyn en de SNP spannen samen om ons in de EU op te sluiten, juist op het moment dat we de brexit voor elkaar moeten krijgen. Het is een sensationele paradox. Nooit eerder in de geschiedenis kreeg de oppositie een mogelijkheid tot verkiezingen, om die vervolgens te weigeren.''

Johnson hoopt op 15 oktober verkiezingen te kunnen houden, zodat hij campagne kan voeren met de belofte een nieuwe deal te sluiten op de EU-top, een paar dagen later. Mocht dat mislukken, dan zou hij de Britten zonder deal uit de EU laten stappen op 31 oktober. De Europese Unie zal in elk geval niet instemmen met een nieuw uitstel van Brexit, zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian vanochtend op de Franse radiozender Europe 1. ,,De EU gaat niet elke drie maanden een uitstel geven”, zei Le Drian. ,,De Britten moeten ons vertellen wat ze nu eigenlijk willen.”

Ondertussen zeggen de Britse ministers Dominic Raab en Sajid Javid dat de regering hard werkt aan een brexitdeal met de Europese Unie. ,,We hebben vooruitgang geboekt”, zei Raab, de minister van Buitenlandse Zaken. Volgens Raab heeft Groot-Brittannië een nieuw voorstel gedaan over de Brits-Ierse grens. ,,Ik ben er zeker van dat we een akkoord kunnen bereiken. Daar gaan we alles aan doen. De premier gaat op 17 oktober naar Brussel om een deal te sluiten, niet om uitstel te vragen.”

Volledig scherm Dominic Raab © AFP

Dicteren

Maar Johnson heeft de touwtjes niet meer in handen, de oppositie dicteert nu wat er gebeurt. Johnson heeft met zijn keiharde ‘Do or Die’-brexitkoers de verdeelde oppositie verenigd. Nadat de premier deze week zijn meerderheid verloor, doordat een Conservatief Lagerhuislid overliep en hij 21 rebellerende parlementariërs uit zijn fractie zette, is hij de regie en zijn meerderheid kwijt. Het eerste echte resultaat daarvan zien we maandag, als de anti-no-deal-brexitwet die werd ingediend door de oppositie, wordt bekrachtigd. Gisteren kwam de wet door het Hogerhuis. Na het weekend wordt daar de laatste klap op gegeven.

Premier Johnson en zijn vriendin Carrie Symonds zouden dit weekend eigenlijk drie relaxte dagen doorbrengen bij koningin Elizabeth, in haar Schotse kasteel Balmoral. In plaats daarvan logeerde hij enkel de afgelopen nacht in Balmoral en zal hij met zijn adviseurs het hele weekend besteden aan het plannen van de volgende stap.